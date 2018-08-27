2018-08-27T12:17:44+03:00
Происшествия

Курский СК расследует обстоятельства взрыва, в результате которого погиб ребенок

Еще двое ребят пострадали
Светлана ВОЛКОВА
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Снаряд пролежал в земле со времен Великой ОтечественнойСнаряд пролежал в земле со времен Великой ОтечественнойФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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"КП" уже рассказывала о трагедии, которая произошла в Железногорске Курской области 24 августа. Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов).

Вечером 24 августа поступило сообщение о произошедшем на улице Краснознаменной Железногорска взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны, в результате которого пострадали дети.

Во время осмотра места происшествия установлено, что четверо ребят в возрасте от 8 до 10 лет в зарослях кустарника на участке улицей Краснознаменной и автодорогой «Тросна-Калиновка» нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Мальчики перенесли его к дому по улице Краснознаменной, по пути у них из рук выскочил снаряд и взорвался. Пострадали трое ребят. Их 8-летний друг, который за несколько минут до взрыва отошел в сторону, не получил ранений.

«Скорая помощь» доставила пострадавших детей в больницу. От полученных телесных повреждений - комбинированной минно-взрывной и черепно-мозговой травм - 9-летний мальчик, не приходя в сознание, умер в реанимации. Еще у одного мальчика - сложный перелом левой ноги, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. У третьего ребенка множественные поверхностные мелкие ранения, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Назначены четыре судебно-медицинские экспертизы, комплексная взрывотехническая и трассологическая судебная экспертизы. Расследование продолжается.

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