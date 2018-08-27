В Курске пропал 26-летний парень
Константин Константинов ушел в неизвестном направлении
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянина, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112Фото: соцсети
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20 августа в Курске бесследно исчез 26-летний парень. Константинов Константин Григорьевич ушел в неизвестном направлении.
Приметы: рост 175 см, полное телосложение, волосы темно-русые, короткая стрижка. Был одет: оранжевые с белым шорты, серая майка, черные шлепанцы.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянина, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 (горячая линия «Лиза Алерт») или 112.