2018-08-27T11:56:40+03:00
Общество

В Курске пропал 26-летний парень

Константин Константинов ушел в неизвестном направлении
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянина, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянина, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112Фото: соцсети
Изменить размер текста:

20 августа в Курске бесследно исчез 26-летний парень. Константинов Константин Григорьевич ушел в неизвестном направлении.

Приметы: рост 175 см, полное телосложение, волосы темно-русые, короткая стрижка. Был одет: оранжевые с белым шорты, серая майка, черные шлепанцы.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянина, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 (горячая линия «Лиза Алерт») или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские судебные приставы арестовали 12 авто во время рейда
В Курске прошли медовые ярмарки
За неделю на пульт курского МЧС поступило более 5 тысяч ложных сообщений
30 августа Курск останется без воды
В Курской области за выходные прав лишился 21 водитель
В Курске разыскивается квартирный вор
Главу курского сельсовета признали виновным в превышении полномочий
"Курскоблводоканал" оштрафовали за перебои в водоснабжении
Бывшего замгубернатора Курской области отправили в колонию
Без вести пропал 41-летний курянин
В Курске откроется выставка Елены Третьяковой
Под Курском погиб 55-летний мотоциклист
Курский СК расследует обстоятельства взрыва, в результате которого погиб ребенок
Курские приставы провели совместный рейд с «Квадрой»
Под Курском сгорел деревянный дом
Курский ФК «Авангард» обыграл на выезде «Нижний Новгород»
Под Курском ВАЗ съехал в кювет
Полицейские просят курян помочь найти мужчину, пропавшего два года назад
В Курске столкнулись «Фольксваген» и «Мерседес»: есть пострадавший
В Курской области сгорела «ГАЗель»
Откроют бюст курянина – мультипликатора Бориса Дежкина
1 сентября в первый класс пойдет почти 13 тысяч курских ребят
В Курской области от взрыва гранаты погиб ребенок