2018-08-27T10:49:58+03:00
Общество

Курские приставы провели совместный рейд с «Квадрой»

Имущество должников теплосетевой компании было арестовано
Яна ШЕЛЕСТ
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В 13 случаях приставы наложили арест на имущество должниковВ 13 случаях приставы наложили арест на имущество должников
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Сотрудники УФССП в Центральном и Сеймском округах города Курска вместе с представителями теплосетевой компании «Квадра» провели рейд по должникам. Обошли 129 потребителей с совокупной задолженностью за тепло и горячую воду в размере 6,8 млн рублей. В 13 случаях приставы наложили арест на имущество должников.

По состоянию на 1 августа, задолженность населения Курска перед «Квадрой» составляла 490 млн рублей, сообщает пресс-служба теплосетевой организации. В течение года компания направила более 3 тысяч исковых заявлений в отношении должников и взыскала в судебном порядке 25,7 млн рублей.

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