2018-08-27T10:36:08+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом

Пожар произошел в деревне Сапогово
Яна ШЕЛЕСТ
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В доме сгорела и обрушилась кровляВ доме сгорела и обрушилась кровляФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Сапогово Курского района поступило в «Службу спасения» 26 августа в 16:14, передает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 16, № 2, № 1 и № 4 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Огонь локализовали в 16:25, ликвидировали – в 16:29. В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 6х9 метров сгорела и частично обрушилась кровля, выгорели две комнаты.

В ликвидации пожара принимали участие 25 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек, 4 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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