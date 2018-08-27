Курский ФК «Авангард» обыграл на выезде «Нижний Новгород»

СЕГОДНЯ 09:53 2018-08-27T09:53:38+03:00

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В матче восьмого тура Футбольной национальной лиги курский футбольный клуб «Авангард» обыграл нижегородскую команду со счетом 1:0. Единственный гол забил Роман Акбашев на 48-й минуте второго тайма.

— В первом тайме у нас не все получалось на флангах, плюс ребята торопились, было много неточных передач. Во втором тайме внесли коррективы в игру, закрыли проблемные зоны. Рад, что, использовав быструю атаку, смогли забить. А в дальнейшем справились с наступательными действиями соперника, - рассказал на пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев.

Следующую игру куряне проведут на стадионе «Трудовые резервы» 1 сентября с ФК «Армавир».