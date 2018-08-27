Под Курском ВАЗ съехал в кювет

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-27T09:15:13+03:00

Сообщение о ДТП поступило рано утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 06:35 27 августа на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Быстрик Горшеченского района. Здесь водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением и съехал в кювет.

На место происшествия выезжали спасатели ПСЧ № 23 Горшеченского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В ДТП есть пострадавшие. Подробности аварии уточняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.