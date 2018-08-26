Полицейские просят курян помочь найти мужчину, пропавшего два года назад
Анатолий Богданов исчез из Рыльского района
фото: сайт УМВД по региону.
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Курские правоохранители просят помочь в поисках без вести пропавшего Анатолия Богданова. 62-летний уроженец деревни Свобода Рыльского района в марте 2016 года ушел с из дома, с тех пор его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-165 см, имеет среднее телосложение, волосы седые, волнистые, глаза темные, кожа лица в рытвинах.
Если вам известно, где находится разыскиваемый, полицейские просят позвонить им по номерам: 02 или 102.