2018-08-26T10:28:38+03:00
Общество

Полицейские просят курян помочь найти мужчину, пропавшего два года назад

Анатолий Богданов исчез из Рыльского района
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт УМВД по региону.фото: сайт УМВД по региону.
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Курские правоохранители просят помочь в поисках без вести пропавшего Анатолия Богданова. 62-летний уроженец деревни Свобода Рыльского района в марте 2016 года ушел с из дома, с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-165 см, имеет среднее телосложение, волосы седые, волнистые, глаза темные, кожа лица в рытвинах.

Если вам известно, где находится разыскиваемый, полицейские просят позвонить им по номерам: 02 или 102.

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