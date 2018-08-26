2018-08-26T10:18:53+03:00
Происшествия

В Курске столкнулись «Фольксваген» и «Мерседес»: есть пострадавший

ДТП случилось на проспекте В.Клыкова
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Две легковушки «Фольксваген-Пассат» и «Мерседес» не сумели поделить дорогу в Курске 25 августа. Сообщение об аварии на проспекте В.Клыкова поступило в 20:07. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, в результате столкновения пострадал человек. Его состояние сейчас уточняется.

Всего к ликвидации последствий аварии привлекалось девять человек и три единицы техники. Инспекторы просят всех участников движения быть внимательными и соблюдать правила движения.

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