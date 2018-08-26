2018-08-26T10:05:44+03:00
Происшествия

В Курской области сгорела «ГАЗель»

Огонь уничтожил полностью всю машину
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение о возгорании в деревне Беловка Фатежского района поступило на номер Службы спасения 26 августа в 00:46. На место происшествия сразу же отправили пожарных, сотрудников полиции и медиков.

По прибытию в 01:03 специалисты установили, что горел автомобиль «ГАЗель». Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, огонь полностью уничтожил машину. Сейчас устанавливается причина ЧП и подсчитывается ущерб.

Спасатели в очередной раз напоминают: если вы попали в неприятную ситуацию или стали свидетелем несчастного случая, звоните на номер вызова экстренных служб «112».

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