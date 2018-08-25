2018-08-25T22:19:27+03:00
Звезды

Откроют бюст курянина – мультипликатора Бориса Дежкина

27 августа курян и гостей города приглашают на празднование профессионального праздника кинофикаторов - Дня российского кино
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске появится памятник еще одному знаменитому землякуВ Курске появится памятник еще одному знаменитому землякуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Празднование Дня российского кино в Курске начнется с проведения всероссийской акции «Ночь кино». В ночь на 26 августа Театральная площадь Курска превратится в кинотеатр под открытым небом.

Далее в программе праздничного мероприятия открытие памятного бюста мультипликатора Дежкина, концерт артистов и выступления почетных гостей из Москвы.

День кино пройдет в Курской государственной областной филармонии, по адресу: Курск, ул. Перекальского, 1. Празднование начнется в 17.30 у центрального входа в здание, где будет проходить торжественное открытие памятного бюста знаменитого советского мультипликатора, уроженца Курска – Бориса Петровича Дежкина.

В открытии примут участие почетные гости: Ольга Владимировна Гайдук - вдова Бориса Петровича Дежкина, Сергей Владимирович Капков - шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», журналист и киновед, Андрей Альбертович Иванов — член экспертного совета по детскому кино при Министерстве культуры России, доцент ВГИКа.

В 18.00 в зале Филармонии состоится праздничный концерт с участием гостей праздника и лучших артистов города. Вход - по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассах драмтеатра и филармонии.

Также Курский кинофонд напоминает об открытии Тринадцатого сезона проекта «Кино в театре», которое состоится в воскресенье, 9 сентября с показа семейной комедии «Байкальские каникулы». Начало сеанса запланировано в 13.00. Перед сеансом впервые будет организован фестиваль дворовых игр «Выходи во двор», а также традиционная выставка ретро-автомобилей на Театральной площади.

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