2018-08-25T22:13:39+03:00
Общество

1 сентября в первый класс пойдет почти 13 тысяч курских ребят

Всего за парты сядут более 114 тысяч детей региона
Светлана ВОЛКОВА
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1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах области1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В предстоящем учебном году за парты в 539 общеобразовательных организациях области сядут более 114 тысяч мальчишек и девчонок. Из них впервые перешагнут порог школы 12 736 первоклассников.

Расходы консолидированного бюджета Курской области на образование в этом году выросли на 5,7% и составили 18 миллиардов рублей. Эти средства пошли на обеспечение работы учреждений образования, социальные выплаты педагогам и обучающимся, меры поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

На подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году – проведение капремонта, приобретение учебников и оборудования, создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, на антитеррористическую защищенность пошло 800 миллионов рублей.

1 сентября распахнет двери новая школа на тысячу учащихся в поселке Северный Курска, две современные школы появятся в следующем году в Железногорске и Курске.

За последние три года в школы области пришли 1200 молодых специалистов, причем треть - в сельские.

Сейчас учебный процесс обеспечивают 11 366 педагогов, из них 1923 - в возрасте до 35 лет. В новом учебном году этот отряд пополнят еще 400 молодых учителей.

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