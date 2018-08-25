1 сентября в первый класс пойдет почти 13 тысяч курских ребят

25 Авг. 22:13 2018-08-25T22:13:39+03:00

Всего за парты сядут более 114 тысяч детей региона

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В предстоящем учебном году за парты в 539 общеобразовательных организациях области сядут более 114 тысяч мальчишек и девчонок. Из них впервые перешагнут порог школы 12 736 первоклассников.

Расходы консолидированного бюджета Курской области на образование в этом году выросли на 5,7% и составили 18 миллиардов рублей. Эти средства пошли на обеспечение работы учреждений образования, социальные выплаты педагогам и обучающимся, меры поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

На подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году – проведение капремонта, приобретение учебников и оборудования, создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, на антитеррористическую защищенность пошло 800 миллионов рублей.

1 сентября распахнет двери новая школа на тысячу учащихся в поселке Северный Курска, две современные школы появятся в следующем году в Железногорске и Курске.

За последние три года в школы области пришли 1200 молодых специалистов, причем треть - в сельские.

Сейчас учебный процесс обеспечивают 11 366 педагогов, из них 1923 - в возрасте до 35 лет. В новом учебном году этот отряд пополнят еще 400 молодых учителей.