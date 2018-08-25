В Курской области от взрыва гранаты погиб ребенок

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-25T13:16:12+03:00

На месте трагедии сейчас работают саперы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Трагедия произошла 24 августа в поселке Генеральский Железногорского района Курской области. Трое мальчиков в возрасте 9-10 лет нашли в земле ржавую немецкую гарнату времен Великой Отечественной войны.

По предварительным данным школьникики пошли с взрывоопасным предметом в ближайший овраг, но по пути старая граната выскользнула у них из рук, упала на землю и разорвалась. Двое школьников получили осколочные ранения.

Один из пострадавших мальчиков умер ночью в отделении реанимации местной больницы. Он находился ближе всего к эпицентру взрыва и получил самые тяжелые травмы и врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Третий ребенок не пострадал.

Сейчас место трагедии оцеплено, здесь работают саперы МЧС и полиция.

Напомним, накануне в Курской области широко отметили 75-летие Победы на Курской дуге. Однако смертельные находки в регионе попадаются до сих пор, спустя столь долгое время.

УМВД и ГУ МЧС России по Курской области предупреждают: при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 02 и ни в коем случае нельзя торгать подозрительный предмет.