2018-08-25T13:16:12+03:00
Происшествия

В Курской области от взрыва гранаты погиб ребенок

Его товарищ получил ранения
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
На месте трагедии сейчас работают саперыНа месте трагедии сейчас работают саперыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 24 августа в поселке Генеральский Железногорского района Курской области. Трое мальчиков в возрасте 9-10 лет нашли в земле ржавую немецкую гарнату времен Великой Отечественной войны.

По предварительным данным школьникики пошли с взрывоопасным предметом в ближайший овраг, но по пути старая граната выскользнула у них из рук, упала на землю и разорвалась. Двое школьников получили осколочные ранения.

Один из пострадавших мальчиков умер ночью в отделении реанимации местной больницы. Он находился ближе всего к эпицентру взрыва и получил самые тяжелые травмы и врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Третий ребенок не пострадал.

Сейчас место трагедии оцеплено, здесь работают саперы МЧС и полиция.

Напомним, накануне в Курской области широко отметили 75-летие Победы на Курской дуге. Однако смертельные находки в регионе попадаются до сих пор, спустя столь долгое время.

УМВД и ГУ МЧС России по Курской области предупреждают: при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 02 и ни в коем случае нельзя торгать подозрительный предмет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском столкнулись два грузовика
Под Курском ВАЗ столкнулся с МАЗом
В курском центре досуга "Мир" откроется новый кинозал
В Курске на Блинова закрывается движение
В Курске откроется «Слет неравнодушных»
Курянка украла у спящей подружки золото
Курская полиция разыскивает 58-летнего мужчину
Курянин украл у женщины кошелек с кредиткой
В Курской области пройдет рейд по нетрезвым водителям
Курский маньяк идет под суд
В Курске на Магистральном произошел пожар
Под Курском в лобовую столкнулись две иномарки
Под Курском нашли боеприпас
В Железногорске сбили пешехода
Путин осмотрел блиндаж Рокоссовского под Курском
В Курске прошел марш-парад духовых оркестров
Владимир Путин прилетел в Курск на вертолете
Владимир Путин приедет в Курск из Белгорода
В Курске ночью сгорел двухэтажный дом
В Курске после парада перевернулся танк