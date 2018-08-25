Под Курском столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-25T12:47:11+03:00

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В 00:31 25 августа на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Макаровка Курчатовского района.

Здесь столкнулись два грузовых автомобиля «Вольво».

На место происшествия выезжали спасатели ПСЧ №9 Курчатовского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В ДТП есть пострадавший. Подробности аварии выясняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.