Под Курском ВАЗ столкнулся с МАЗом

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-24T16:47:11+03:00

После столкновения легковушка улетела в кювет Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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ДТП произошло 24 августа примерно в 13:40. Около хутора Мещерские Дворы столкнулись автомобили ВАЗ-2111 и МАЗ, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены спасатели ПСЧ № 32 Курского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть пострадавший.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.