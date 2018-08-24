Под Курском ВАЗ столкнулся с МАЗом
Есть пострадавший
После столкновения легковушка улетела в кюветФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ДТП произошло 24 августа примерно в 13:40. Около хутора Мещерские Дворы столкнулись автомобили ВАЗ-2111 и МАЗ, сообщает ГУ МЧС по Курской области.
На место происшествия были направлены спасатели ПСЧ № 32 Курского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть пострадавший.
В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.