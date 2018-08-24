2018-08-24T16:17:42+03:00
Общество

В Курске на Блинова закрывается движение

2 сентября «Квадра» будет проводить ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Проезд закроют на один деньПроезд закроют на один деньФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В связи с производством ремонтных работ на участке теплосети по ходатайству филиалу ПАО «Квадра» - «Курская генерация» с 8.00 часов 24 августа до 20.00 часов 2 сентября 2018 года будет запрещено движение автотранспорта по улице Блинова (в районе дома № 9/11).

Ремонтные работы и восстановление благоустройства разрушенной территории должны быть завершены до конца дня 2 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24