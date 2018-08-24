В Курске на Блинова закрывается движение
2 сентября «Квадра» будет проводить ремонтные работы
Проезд закроют на один деньФото: Из архива "КП"
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В связи с производством ремонтных работ на участке теплосети по ходатайству филиалу ПАО «Квадра» - «Курская генерация» с 8.00 часов 24 августа до 20.00 часов 2 сентября 2018 года будет запрещено движение автотранспорта по улице Блинова (в районе дома № 9/11).
Ремонтные работы и восстановление благоустройства разрушенной территории должны быть завершены до конца дня 2 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.