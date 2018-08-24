В Курске откроется «Слет неравнодушных»

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-24T16:09:00+03:00

Торжественное открытие Слета состоится 6 сентября в 16-00 Фото: из архива «КП»

Межрегиональный образовательный лагерь будет работать с 6 по 10 сентября

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Курская региональная общественная организация социальной поддержки и защиты граждан «СМОРОДИНА» с 6 по 10 сентября 2018 года на базе ГУ "Гостиничный комплекс «Сейм» проводит VIII Межрегиональный образовательный лагерь «Слёт неравнодушных».

В программе: тематические занятия в области безопасности жизнедеятельности, показ техники сотрудниками МЧС, дискуссионные и образовательные площадки, юридические, психолого-педагогические, медицинские консультации, православные беседы, подвижные и развивающие игры, занятия творчеством, физкультурно-спортивные занятия, концерты, выставки и многое другое.

Торжественное открытие Слета состоится 6 сентября в 16-00. Приглашаются все желающие.