Курянка украла у спящей подружки золото

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-24T14:51:35+03:00

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В дежурную часть Северного отдела полиции с заявлением о краже ювелирных изделий из квартиры обратилась местная жительница, сообщили в УМВД по Курской области.

Женщина заснула, а подруга, которая находилась в это время у нее в гостях, этим воспользовалась. Злоумышленница украла четыре золотых украшения, сдала их в ломбард, а деньги тут же потратила.

В отношении 23-летней курянки возбуждено уголовное дело за совершенную кражу. В ближайшее время будет решен вопрос о возврате имущества законной владелице.