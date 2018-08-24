Курянка украла у спящей подружки золото
Украшения сдала в ломбард
Украшения воровка сдала в ломбардФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В дежурную часть Северного отдела полиции с заявлением о краже ювелирных изделий из квартиры обратилась местная жительница, сообщили в УМВД по Курской области.
Женщина заснула, а подруга, которая находилась в это время у нее в гостях, этим воспользовалась. Злоумышленница украла четыре золотых украшения, сдала их в ломбард, а деньги тут же потратила.
В отношении 23-летней курянки возбуждено уголовное дело за совершенную кражу. В ближайшее время будет решен вопрос о возврате имущества законной владелице.