Курская полиция разыскивает 58-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-24T14:34:49+03:00

Органы внутренних дел будут благодарны за любую информацию Фото: УМВД России по Курской области.

Чернов Александр Алексеевич ушел из дома в декабре 2017 года и до сих пор не вернулся

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Курская полиция разыскивает 58-летнего Чернова Александра Алексеевича, уроженца и жителя села Бупел Хомутовского района Курской области. Мужчина 11 декабря 2017 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождения не установлено, сообщает УМВД по Курской области.

Приметы: на вид 60 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, сутулый, волос темно русого цвета средней длинны с проседью, большинство зубов отсутствует, правое веко раздвоено от давнего пореза.

Был одет: зимняя матерчатая куртка ниже пояса черного цвета, вязаная шапка черного цвета, джинсы темного цвета, резиновые сапоги защитного цвета, 42 размера, на левой руке имелись наручные кварцевые часы Hong Rui в корпусе серебристого цвета с металлическим браслетом серебристого цвета.

Органы внутренних дел будут благодарны за любую информацию о месте нахождения разыскиваемого. Контактный телефон: 02, с мобильного 102 или любой территориальный орган внутренних дел.