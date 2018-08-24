Курянин украл у женщины кошелек с кредиткой

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-24T14:20:29+03:00

Мужчина снял с карты 19 тысяч рублей Фото: УМВД России по Курской области.

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Курская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты курянки. Женщина случайно выронила кошелек с наличными и кредиткой. Молодой человек, проходивший рядом, поднял кошелек и направился в ближайший банкомат. Потерпевшая сама прикрепила к карте надпись пин-кода, поэтому мужчина легко снял с карты 19 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемого разыскивают для установления всех обстоятельств хищения. На вид мужчине 30-35 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы темные коротко стриженные. Был одет в синюю футболку, черные шорты.

Все, кому известна личность подозреваемого, могут сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-90, 8-951-080-10-30.