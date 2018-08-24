В Курской области пройдет рейд по нетрезвым водителям

СЕГОДНЯ 13:06 2018-08-24T13:06:48+03:00

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем Фото: Из архива "КП".

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В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по проверке водителей на трезвость в Курской области.

Сотрудники УГИБДД напоминают, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также водитель будет лишен прав управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если кто-то заметил водителя, который ведет себя на дороге не совсем адекватно, то нужно обращаться в полицию. Инспекторы предпримут все необходимые меры.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.