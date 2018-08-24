Курский маньяк идет под суд

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-24T12:17:24+03:00

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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 48-летнего жителя Курска. Мужчина обвиняется в покушениях на изнасилование, на совершение насилия и в разбое.

9 мая 2018 года ночью обвиняемый на улице 2-ая Агрегатная города Курска увидел незнакомую 19-летнюю девушку, которая гуляла с собакой и в руке держала телефон. Мужчина подошел к ней, схватил за шею, достал нож и приставил его к горлу. Угрожая ей убийством, он выхватил у девушки мобильник, и удерживая повел потерпевшую через пустырь в сторону лесополосы.

В этот момент отец девушки увидел, что его дочь направляется в сторону лесополосы с неизвестным мужчиной, и стал ее звать. Услышав мужской голос, злоумышленник испугался и убежал в сторону леса.

27 мая 2018 года вечером обвиняемый, находясь в пьяном виде на улице Маяковского города Курска, напал на незнакомую 23-летнюю девушку. И попытался ее изнасиловать. Крики потерпевшей о помощи услышала женщина, которая спугнула злоумышленника.

В тот же день через некоторое время злоумышленник практически на том же месте напал на 44-летнюю женщину, сбил ее с ног и тоже попытался изнасиловать. Потерпевшая стала сопротивляться. Тогда обвиняемый поранил ножом ей шею и продолжил свои действия. На крики о помощи откликнулась проживающая неподалеку женщина, которая и спугнула насильника.

На этом злоумышленник не остановился. В тот же вечер на улице Дубровинского он напал на 30-летнюю женщину, которую также попытался изнасиловать. Потерпевшая укусила его за палец, после чего его действия пресек прохожий. Обвиняемый убежал.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.