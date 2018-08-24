В Курске на Магистральном произошел пожар

СЕГОДНЯ 11:37 2018-08-24T11:39:23+03:00

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Информация о возгорании квартиры в жилом на Магистральном проезде поступила в «Службу спасения» 24 августа в 07:29, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия выехали пожарные 6 ПСЧ города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 07:39, ликвидировали в 07:43. В результате пожара в трехкомнатной комнатной квартире сгорела мебель и вещи. В ликвидации пожара принимали учстие 14 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.