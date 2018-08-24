Под Курском нашли боеприпас
Артснаряд военных времен обнаружили в Тимском районе
Снаряд изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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23 августа в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в селе Погожее Тимского района обнаружили артиллерийский снаряд. На место ЧП приехали саперы Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.
Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 76 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.