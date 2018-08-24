2018-08-24T10:28:29+03:00
Происшествия

Под Курском нашли боеприпас

Артснаряд военных времен обнаружили в Тимском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Снаряд изъяли и вывезли на полигонСнаряд изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

23 августа в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в селе Погожее Тимского района обнаружили артиллерийский снаряд. На место ЧП приехали саперы Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 76 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24