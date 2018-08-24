В Железногорске сбили пешехода
ДТП произошло на улице Ленина
В результате ДТП есть пострадавшийФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Ленина в городе Железногорске поступило 23 августа в 21:30, передает ГУ МЧС по Курской области.
На место происшествия были направлены спасатели АСФ г. Железногорск, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.
По прибытии было установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2115 допустил наезд на пешехода. В результате ДТП есть пострадавший.
Привлекалась группировка сил и средств в составе 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.