В Железногорске сбили пешехода

СЕГОДНЯ 09:01 2018-08-24T09:02:06+03:00

В результате ДТП есть пострадавший Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Ленина в городе Железногорске поступило 23 августа в 21:30, передает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены спасатели АСФ г. Железногорск, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

По прибытии было установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2115 допустил наезд на пешехода. В результате ДТП есть пострадавший.

Привлекалась группировка сил и средств в составе 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.