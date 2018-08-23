Путин осмотрел блиндаж Рокоссовского под Курском

СЕГОДНЯ 22:04 2018-08-23T22:04:49+03:00

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Владимир Путин прибыл в местечко Свобода Курского района, где во время боев на Курской дуге располагался штаб Маршала Константина Рокоссовского, на вертолете из Курска сразу после возложения цветов на мемориальном комплексе Курская Дуга вечером 23 августа. В 18:20 президент был у «Командного пункта Центрального фронта», сейчас это памятное место – музейный комплекс. Глава государства спустился в блиндаж Рокоссовского и осмотрел его. Блиндаж был восстановлен, но сохранил дух и атрибуты того времени. Именно здесь в июле-августе 1943 года принимались стратегические решения, во многом определившие победный исход Курской битвы.

Его директор Валентина Озерова рассказала высокому гостю об истории создания музея, главных экспонатах и реликвиях.

После этого глава государства встретился с поисковиками и ветеранами Курской битвы из разных уголдков России. Владимир Путин отметил, что поисковое движение нужно не только живущим сегодня, но и будущим поколениям для воспитания почтении к тем, кто отдал за нас самое дорогое – свою жизнь.

Президент поблагодарил собравшихся ветеранов и поздравил всех с 75-й годовщиной Победы в Курской битве.