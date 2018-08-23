В Курске прошел марш-парад духовых оркестров

СЕГОДНЯ 18:34 2018-08-23T18:35:28+03:00

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Сегодня Курск отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Курской битве. С самого утра в городе проходят торжественные и памятные мероприятия. В 10.00 на Триумфальной арке прошел грандиозный парад, в котором приняли участие около 1600 человек и более ста единиц военной техники.

Днем на Боевке состоялся фронтовой обед. А затем начался марш-парад духовых оркестров. Колонны в сопровождении костюмированных групп прошли по улице Ленина.

Завершился парад духовых оркестров концертной программой на Красной площади. В 19.00 здесь же начнутся праздничные торжества. Ожидается выступление Олега Газманова. Вечером горожан ждет победный салют.