2018-08-23T18:35:28+03:00
Общество

В Курске прошел марш-парад духовых оркестров

Посмотреть на великолепное зрелище пришли тысячи курян
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Колонны в сопровождении костюмированных групп прошли по улице ЛенинаКолонны в сопровождении костюмированных групп прошли по улице ЛенинаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Сегодня Курск отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Курской битве. С самого утра в городе проходят торжественные и памятные мероприятия. В 10.00 на Триумфальной арке прошел грандиозный парад, в котором приняли участие около 1600 человек и более ста единиц военной техники.

Днем на Боевке состоялся фронтовой обед. А затем начался марш-парад духовых оркестров. Колонны в сопровождении костюмированных групп прошли по улице Ленина.

Завершился парад духовых оркестров концертной программой на Красной площади. В 19.00 здесь же начнутся праздничные торжества. Ожидается выступление Олега Газманова. Вечером горожан ждет победный салют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин прилетел в Курск на вертолете
Владимир Путин приедет в Курск из Белгорода
В Курске ночью сгорел двухэтажный дом
В Курске после парада перевернулся танк
В Курске проходит военный парад
В 10.00 в Курске начнется военный парад
Курянин похитил аккумуляторы с телефонной станции
Состоялось специальное гашение конверта «75 лет Курской битвы»
В Курске 23 августа объявили выходным днем
Куряне хранят в банках почти 110 млрд рублей
Житель Курска напал на приставов с кулаками и отверткой
Информация об ограничениях движения на улицах Курска 23 августа
Осудили курянку, которая лишила глаза своего знакомого
В Курске задержали автовора
В Курске пройдет ночной показ кинофильмов
Под Курском водитель «улетел» в кювет
Курск отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Курской битве
В Курской области ввели режим повышенной готовности
В Курске прошла генеральная репетиция парада
Под Курском нашли 19 артснарядов
В Курске вводят режим "повышенная готовность"
Сбербанк и Google научили предпринимателей из Воронежа, Липецка, Тамбова, Белгорода и Рязани лучше понимать предпочтения клиентов
В Курской области выбрали лучших пожарных
Курская полиция разыскивает мужчину с татуировками