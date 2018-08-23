Владимир Путин приедет в Курск из Белгорода

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-23T17:11:34+03:00

Сегодня Курск отмечает 75-годовщину Победы в Курской битве Фото: из архива "КП"

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Программа пребывания главы государства в Белгородской области пока не оглашается. Но в Курской области президент планирует посетить мемориальный комплекс "Курская дуга", где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Также в местечке Свобода Владимир Путин осмотрит экспозицию музея-мемориала «Командный пункт Центрального фронта», где во время боев на Курской дуге располагался штаб Маршала Константина Рокоссовского.

Владимир Путин пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны – Михаилом Булатовым, Михаилом Воробьевым, Виктором Циммером и другими. А также с представителями поискового движения.

Сегодня Курск отмечает 75-годовщину Победы в Курской битве. Утром на Триумфальной арке прошел грандиозный парад, в котором приняли участие около 1600 человек и более ста единиц военной техники. Днем на Боевке состоялся фронтовой обед. Сейчас по улице Ленина маршем проходит парад духовых оркестров. Вечером на Красной площади состоится праздничный концерт, который завершится победным салютом.