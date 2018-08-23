2018-08-23T15:10:22+03:00
Происшествия

В Курске ночью сгорел двухэтажный дом

Пожар произошел на улице Восточной
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Дом сгорел почти полностьюДом сгорел почти полностьюФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Восточной в Курске поступило в «Службу спасения» 23 августа в 03:16, передает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные 5 ПСЧ, 2 ПСЧ, 1 СПСЧ, 4 ПСЧ, 16 ПСЧ г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей. Огонь локализовали в 03:25, ликвидировали в 03:30. Пострадавших нет.

В результате пожара в жилом 2-х этажном шлакоблочном доме размером 6*7 м, сгорела и обрушилась кровля по всей площади. В жилом шлакоблочном доме размером 6х10 м, сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС 24 человека, 6 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин приедет в Курск из Белгорода
В Курске после парада перевернулся танк
В Курске проходит военный парад
В 10.00 в Курске начнется военный парад
Курянин похитил аккумуляторы с телефонной станции
Состоялось специальное гашение конверта «75 лет Курской битвы»
В Курске 23 августа объявили выходным днем
Куряне хранят в банках почти 110 млрд рублей
Житель Курска напал на приставов с кулаками и отверткой
Информация об ограничениях движения на улицах Курска 23 августа
Осудили курянку, которая лишила глаза своего знакомого
В Курске задержали автовора
В Курске пройдет ночной показ кинофильмов
Под Курском водитель «улетел» в кювет
Курск отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Курской битве
В Курской области ввели режим повышенной готовности
В Курске прошла генеральная репетиция парада
Под Курском нашли 19 артснарядов
В Курске вводят режим "повышенная готовность"
Сбербанк и Google научили предпринимателей из Воронежа, Липецка, Тамбова, Белгорода и Рязани лучше понимать предпочтения клиентов
В Курской области выбрали лучших пожарных
Курская полиция разыскивает мужчину с татуировками