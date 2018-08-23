В Курске ночью сгорел двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-23T15:10:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Восточной в Курске поступило в «Службу спасения» 23 августа в 03:16, передает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные 5 ПСЧ, 2 ПСЧ, 1 СПСЧ, 4 ПСЧ, 16 ПСЧ г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей. Огонь локализовали в 03:25, ликвидировали в 03:30. Пострадавших нет.

В результате пожара в жилом 2-х этажном шлакоблочном доме размером 6*7 м, сгорела и обрушилась кровля по всей площади. В жилом шлакоблочном доме размером 6х10 м, сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС 24 человека, 6 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.