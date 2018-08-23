2018-08-23T12:39:15+03:00
Происшествия

В Курске после парада перевернулся танк

ЧП произошло на глазах у зрителей
Яна ШЕЛЕСТ
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Танк перевернулся при погрузкеТанк перевернулся при погрузкеФото: соцсети
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После завершения парада, который прошел сегодня в Курске на проспекте Победы, произошел неприятный случай. При погрузке боевых машин на транспортировочную технику перевернулся танк.

Свидетелями ЧП стали многочисленные зрители, которые тут же в соцсетях стали выкладывать фотографии. Боевую машину оперативно подняли с помощью спецтехники и погрузили обратно. Были ли танкисты в танке во время ЧП, пока неизвестно.

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