В Курске после парада перевернулся танк
ЧП произошло на глазах у зрителей
Танк перевернулся при погрузкеФото: соцсети
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После завершения парада, который прошел сегодня в Курске на проспекте Победы, произошел неприятный случай. При погрузке боевых машин на транспортировочную технику перевернулся танк.
Свидетелями ЧП стали многочисленные зрители, которые тут же в соцсетях стали выкладывать фотографии. Боевую машину оперативно подняли с помощью спецтехники и погрузили обратно. Были ли танкисты в танке во время ЧП, пока неизвестно.