В Курске проходит военный парад
В 10.00 в Курске на Триумфальной арке началось парадное шествие войск Западного военного округа. Командует парадом командир 448 ракетной бригады полковник Дмитрий Мартынов.
Военнослужащие пронесли штандарты фронтов и боевыми знамена соединенийФото: Яна ШЕЛЕСТ
Торжественное прохождение войск открыла Знаменная группа Почетного караула 154 Отдельного комендантского Преображенского полка с Государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы.
Музыкальное сопровождение обеспечивает 23 Военный оркестр объединенного стратегического командования ЗВОФото: Яна ШЕЛЕСТ
Музыкальное сопровождение военного парада обеспечивает 23 Военный оркестр объединенного стратегического командования Западного военного округа Почетного караула под руководством начальника оркестра подполковника Сергея Ежова.