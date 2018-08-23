2018-08-23T10:55:33+03:00
Общество

В Курске проходит военный парад

В параде принимают участие 1600 военнослужащих ЗВО, более ста единиц военной техники
Яна ШЕЛЕСТ
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Командует парадом командир 448 ракетной бригады полковник Дмитрий МартыновКомандует парадом командир 448 ракетной бригады полковник Дмитрий МартыновФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 10.00 в Курске на Триумфальной арке началось парадное шествие войск Западного военного округа. Командует парадом командир 448 ракетной бригады полковник Дмитрий Мартынов.

Военнослужащие пронесли штандарты фронтов и боевыми знамена соединений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Военнослужащие пронесли штандарты фронтов и боевыми знамена соединенийФото: Яна ШЕЛЕСТ

Торжественное прохождение войск открыла Знаменная группа Почетного караула 154 Отдельного комендантского Преображенского полка с Государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы.

Музыкальное сопровождение обеспечивает 23 Военный оркестр объединенного стратегического командования ЗВО Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Музыкальное сопровождение обеспечивает 23 Военный оркестр объединенного стратегического командования ЗВОФото: Яна ШЕЛЕСТ

Музыкальное сопровождение военного парада обеспечивает 23 Военный оркестр объединенного стратегического командования Западного военного округа Почетного караула под руководством начальника оркестра подполковника Сергея Ежова.

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