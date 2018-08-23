2018-08-23T09:21:01+03:00
Общество

В 10.00 в Курске начнется военный парад

В параде примут участие 1600 военнослужащих и более ста единиц техники
Яна ШЕЛЕСТ
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Механизированную колонну возглавит легендарный Т-34Механизированную колонну возглавит легендарный Т-34Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 10.00 в Курске начнется военный парад. В триумфальном парадном церемониале, посвященном 75-й годовщине Победы советских войск в Курской битве, примут участие 1600 военнослужащих Западного военного округа и других силовых ведомств, более ста единиц военной техники и летательных аппаратов.

В праздничных и памятных мероприятиях примет участие Владимир Путин. Глава государства посетит мемориальный комплекс «Курская дуга», где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

В местечке Свобода президент осмотрит экспозицию музея-мемориала "Командный пункт Центрального фронта", где во время боев на Курской дуге располагался штаб Маршала Константина Рокоссовского, и пообщается с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.

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