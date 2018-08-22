Курянин похитил аккумуляторы с телефонной станции

СЕГОДНЯ 18:09 2018-08-22T18:09:07+03:00

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В Горшеченском районе полицейские установили подозреваемого в хищении аккумуляторных батарей с телефонной станции. Из-за этого станция, действующая на несколько небольших населенных пунктов, вышла из строя, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

Сотрудники полиции оперативно установили похитителя. Им оказался 39-летний уроженец Липецкой области. Батареи его интересовали для реализации их металлической основы. Мужчина сознался в преступлении и уже стал фигурантом уголовного дела.

Его действия квалифицируются как кража и попадают под действие еще одной статьи уголовного кодекса – приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.