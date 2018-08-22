В Курске 23 августа объявили выходным днем
Курск отмечает годовщину Победы в Курской битве.
В связи с проведением мероприятий, посвященных 75-летию Курской битвы, Администрация Курска приняла решение объявить 23 августа выходным днем в муниципальных образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях, расположенных в областном центре.
Комитету образования города Курска поручили по запросам родителей обеспечить в этот день работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Руководителям остальных предприятий, учреждений, организаций города всех форм собственности, учитывая особенности деятельности предприятий, предоставить работникам 23 августа дополнительный день отдыха.