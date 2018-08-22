2018-08-22T16:32:48+03:00
Деловой Курск

Куряне хранят в банках почти 110 млрд рублей

В основном это рублевые счета
Светлана ВОЛКОВА
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Вклады физических лиц составляют 80%Вклады физических лиц составляют 80%Фото: Из архива КП.
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По итогам первого полугодия объем привлеченных средств юридических и физических лиц Курской области составил 137,5 млрд рублей. За год этот показатель вырос более чем на 8%.

Вклады физических лиц составляют 80% всех привлеченных средств в регионе. Совокупный объем вкладов населения к началу июля вырос до 109,9 млрд рублей, увеличившись за год на 3,5 млрд рублей.

Отделение по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу отмечает, что вклады в рублях по-прежнему являются наиболее привлекательными для жителей региона. Их доля составляет 92%.

Средства на счетах индивидуальных предпринимателей региона составили порядка 3,7 млрд рублей.

К слову, по закону депозиты физических лиц и средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Законом предусмотрено возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай. Оно выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

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