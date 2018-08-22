Житель Курска напал на приставов с кулаками и отверткой

СЕГОДНЯ 15:48 2018-08-22T15:48:36+03:00

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Фото: из архива «КП»

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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Курска. Мужчина обвиняется в угрозе причинения вреда здоровью, совершенном в отношении судебных приставов.

25 октября 2017 года двое судебных приставов пришли к обвиняемому домой. Мужчина начал скандалить и хотел ударить женщину кулаком в лицо. Удар блокировал второй судебный пристав - мужчина. Тогда злоумышленник попытался нанести ему удар отверткой в грудь. Приставу пришлось применить электрошокер.

Своими действиями обвиняемый угрожал причинением вреда здоровью судебных приставов, исполнявших решения суда и находившихся при исполнении своих должностных обязанностей. Следствиее собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.