2018-08-22T14:49:46+03:00
Происшествия

Осудили курянку, которая лишила глаза своего знакомого

Женщина заплатит 150 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщине придется заплатить штрафЖенщине придется заплатить штрафФото: Из архива КП.
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Промышленный районный суд вынес приговор 28-летней курянке. Она признана виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В декабре 2017 года женщина распивала спиртное с сожителем и его 39-летним знакомым. Утром она начала уборку и потребовала, чтобы гость ушел. В ответ мужчина стал оскорблять хозяйку. Разозлившись, она взяла нож и ударила им в правый глаз мужчины.

Несмотря на оказанную медицинскую помощ и проведенные операции мужчина ослеп на один глаз.

Суд дал жительнице Курска два года колонии общего режима. Приняв во внимание то, что у женщины есть дети четырех и шести лет, отбытие наказания отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

В счет компенсации морального вреда с подсудимой взыскано 150 тысяч рублей.

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