2018-08-22T13:53:22+03:00
Происшествия

В Курске задержали автовора

Мужчина угонял и грабил машины
Яна ШЕЛЕСТ
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Машины не были оборудованы сигнализациямиМашины не были оборудованы сигнализациямиФото: из архива «КП»
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Инспекторы ДПС остановили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. У 25-летнего водителя не оказалось документов на транспорт. В это время полицейским поступило заявление об угоне такой же машины с проспекта Клыкова. Оказалось, что именно этот автомобиль молодой человек угнал незадолго до остановки. Он ехал прятать его на окраину Курска.

После проверки полицейские установили, что ранее судимый мужчина причастен к трем угонам и автокражам на территории Северо-Западного микрорайона города. Все выбранные им для преступления машины были без сигнализации, стояли вдали от дома и не попадали под камеры.

По всем фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела. На время следствия подозреваемого арестовали.

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