В Курске пройдет ночной показ кинофильмов
Просмотр состоится на Театральной площади 25 августа в 20.00
Показ состоится на Театральной площади 25 августа в 20.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курская область в третий раз принимает участие во Всероссийской акции «Ночь кино». В этом году Курский кинофонд приглашает желающих присоединиться к этой акции 25 августа.
Куряне смогут посмотреть отечественные картины: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. Начало в 20:00.