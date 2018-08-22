2018-08-22T13:31:26+03:00
Звезды

В Курске пройдет ночной показ кинофильмов

Просмотр состоится на Театральной площади 25 августа в 20.00
Яна ШЕЛЕСТ
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Показ состоится на Театральной площади 25 августа в 20.00Показ состоится на Театральной площади 25 августа в 20.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курская область в третий раз принимает участие во Всероссийской акции «Ночь кино». В этом году Курский кинофонд приглашает желающих присоединиться к этой акции 25 августа.

Куряне смогут посмотреть отечественные картины: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. Начало в 20:00.

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