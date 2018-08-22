Под Курском водитель «улетел» в кювет

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-22T13:11:07+03:00

А потом сбежал с места ДТП, бросив в машине раненого ребенка

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21 августа в 14:05 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по автомобильной дороге Конышевка-Захарково. На третьем километре данной трасы он не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок, который ехал в машине на пассажирском сиденье. Водитель с места ДТП скрылся, но потом был разыскан. Раненого ребенка доставили в центральную районную больницу поселка Конышевка.