Под Курском водитель «улетел» в кювет
А потом сбежал с места ДТП, бросив в машине раненого ребенка
Ребенка доставили в больницуФото: из архива «КП»
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21 августа в 14:05 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по автомобильной дороге Конышевка-Захарково. На третьем километре данной трасы он не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок, который ехал в машине на пассажирском сиденье. Водитель с места ДТП скрылся, но потом был разыскан. Раненого ребенка доставили в центральную районную больницу поселка Конышевка.