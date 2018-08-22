Курск отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Курской битве

СЕГОДНЯ 12:24 2018-08-22T12:27:45+03:00

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В 9.30 на Красной площади состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к стеле «Героям курянам». В 10.00 – торжественная церемония возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Состоялась церемония возложения цветов и венков к стеле «Героям курянам»

Почтить память павших пришли представители власти области и города, Курской областной думы, территориальных федеральных органов власти, Курского гарнизона, епархии, политических партий и общественных организаций, студенческая молодежь, школьники и просто жители города.

На праздник приехали ветераны Курской битвыФото: Яна ШЕЛЕСТ

В 11:30 в драматическом театре началось торжественное собрание, посвященное 75-й годовщине победы в Курской битве. На нем выступит знаменитый ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

В мероприятиях принимают участие делегации из 45 регионовФото: Яна ШЕЛЕСТ

В 15.00 пройдет торжественное открытие выставочного центра «Курск – город воинской славы», который разместился рядом с мемориалом на улице Карла Маркса. Ветераны Курской битвы и гости праздника отправятся на экскурсию на Северный фас.