В Курской области обнаружили 19 артснарядов
Арсенал нашли в Хомутовском районе
Все снаряды изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 августа на телефон «Службы спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны около хутора Таборище в Хомутовском районе, сообщает ГУ МЧС по Курской области.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружено 19 артиллерийских снарядов калибром 75 мм. Все снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.