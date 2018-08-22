В Курской области обнаружили 19 артснарядов

СЕГОДНЯ 11:04 2018-08-22T11:04:17+03:00

Все снаряды изъяли и вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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21 августа на телефон «Службы спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны около хутора Таборище в Хомутовском районе, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружено 19 артиллерийских снарядов калибром 75 мм. Все снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.