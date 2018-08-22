2018-08-22T11:04:17+03:00
Происшествия

В Курской области обнаружили 19 артснарядов

Арсенал нашли в Хомутовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Все снаряды изъяли и вывезли на полигонВсе снаряды изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

21 августа на телефон «Службы спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны около хутора Таборище в Хомутовском районе, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружено 19 артиллерийских снарядов калибром 75 мм. Все снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24