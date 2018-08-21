В Курске прошла генеральная репетиция парада
Парад в честь 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге состоится 23 августа
В Курске проходит генеральная репетиция парада.Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске состоялась генеральная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге. По проспекту Победы прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины, пролетела авиация.
В репетиции приняли участие рота Почетного караула Преображенского полка, военнослужащие, сотрудники Росгвардии и МВД, спасатели, кадеты и юнармейцы.
Механизированную колонну в составе 78 единиц военной техники возглавил легендарный боевой танк Т-34-76, замкнул - тактический ракетный комплекс «Точка-У».