В Курске прошла генеральная репетиция парада

21 Авг. 20:11 2018-08-21T20:15:22+03:00

Парад в честь 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге состоится 23 августа

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В Курске состоялась генеральная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге. По проспекту Победы прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины, пролетела авиация.

В репетиции приняли участие рота Почетного караула Преображенского полка, военнослужащие, сотрудники Росгвардии и МВД, спасатели, кадеты и юнармейцы.

Механизированную колонну в составе 78 единиц военной техники возглавил легендарный боевой танк Т-34-76, замкнул - тактический ракетный комплекс «Точка-У».