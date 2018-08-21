Под Курском нашли 19 артснарядов

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-21T16:45:55+03:00

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21 августа на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны. Страшную находку обнаружили вблизи хутора Таборище Хомутовского района Курской области.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружено 19 артиллерийских снарядов калибром 75 мм. Все снаряды изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.