2018-08-21T16:35:57+03:00
Политика

В Курске вводят режим "повышенная готовность"

Решение принято из-за праздничных мероприятий
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе готовятся к праздничным мероприятиямВ регионе готовятся к праздничным мероприятиямФото: Светлана ВОЛКОВА
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По решению Администрации города Курска с 9.00 22 августа по 9.00 24 августа органы управления, силы и средства городского звена территориальной подсистемы РСЧС переводятся в режим функционирования «Повышенная готовность» с местным уровнем реагирования. Об этом сообщили в мэрии города.

Такое решение принято для обеспечения комплексной безопасности населения, мест массового пребывания людей, обеспечения дополнительных мер по антитеррористической защите объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения в период проведения мероприятий, посвященных 75-летию победы в Курской битве, отметили в горадминистрации.

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