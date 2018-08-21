2018-08-21T15:41:42+03:00
Общество

Сбербанк и Google научили предпринимателей из Воронежа, Липецка, Тамбова, Белгорода и Рязани лучше понимать предпочтения клиентов

В Воронеже состоялось первое очное мероприятие программы «Бизнес класс» для действующих и начинающих предпринимателей
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Тренинг посетили более 150 самых активных участников программы. Мероприятие было посвящено исследованию поведения потребителей и изучению метода дизайн-мышления для совершенствования бизнес-модели.

«Основная ошибка при создании продукта возникает на этапе планирования — предприниматели пытаются разработать концепцию, не выходя из офиса. При таком подходе есть риск придумать себе воображаемую аудиторию, которая не будет иметь ничего общего с реальными потребителям, — говорит Константин Холстинин, эксперт программы «Бизнес класс».

«Программа ”Бизнес класс” помогла мне получить практические знания и освоить эффективные методики.Короткие видео-ролики помогают быстро разобраться в теме и сразу начать действовать», — говорит участник программы «Бизнес класс» Анна Бородецкая, управляющая стоматологической клиникой «Тари-Дент».

В рамках практической части мероприятия участники освоили метод дизайн-мышления на реальных кейсах и подготовили клиентоориентированное предложение. Мастер-класс завершился презентацией командных работ и обсуждением потенциальных проектов.

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