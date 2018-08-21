2018-08-21T14:43:06+03:00
Политика

В Курской области выбрали лучших пожарных

Они примут участие в региональном этапе соревнований
Светлана ВОЛКОВА
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Пожарным пришлось сдать нормативы и преодолеть препятствияПожарным пришлось сдать нормативы и преодолеть препятствияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области определены победители конкурса профессионального мастерства на звание лучшего пожарного, начальника караула и работника пожарной охраны. Победители будут представлять наш край на региональном этапе, который пройдет в Подольске в конце августа.

Чтобы определить сильнейшего в каждой категории, пожарные должны были сдать нормативы на физической, пожарно-строевой, тактико-специальной подготовкам, а также успешно пройти теоретический экзамен. В рамках конкурса огнеборцы преодолевали стометровую полосу препятствий, поднимались по штурмовой лестнице в окно учебной башни на четвертом этаже, вязали на скорость двойную спасательную петлю. Всего участвовало 12 человек из пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Курской области.

По итогам всех этапов победителями смотр-конкурса стали:

- на звание «Лучший начальник караула» - руководитель смены 1 СПСЧ ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» - капитан внутренней службы Сергей Новиков;

- на звание «Лучший пожарный» стал мастер-пожарный 1 СПСЧ ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» - старший прапорщик внутренней службы Сергей Крюков;

- на звание «Лучший работник пожарной охраны» - пожарный 16 ПСЧ ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» Андрей Лепин.

Сейчас победители активно готовятся к региональному этапу соревнований.

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