Курская полиция разыскивает мужчину с татуировками
Ващенко Сергей Ильич пропал 15 лет назад
У мужчины на плече изображен «Карлсон»Фото: УМВД России по Курской области.
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Полиция устанавливает местонахождение 60-летнего Ващенко Сергея Ильича. Мужчина с 2003 года утратил связь с родственниками в Железногорске и его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 60 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы седые, вьющиеся, глаза голубые.
Особые приметы: имеются татуировки на коленях в виде звезд, на плечах изображение «Карлсона», на пальцах обеих рук перстни.
Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Ващенко Сергея Ильича просьба сообщить об этом в полицию по телефонам 02, с мобильного 102.