2018-08-21T14:36:38+03:00
Общество

Курская полиция разыскивает мужчину с татуировками

Ващенко Сергей Ильич пропал 15 лет назад
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
У мужчины на плече изображен «Карлсон»У мужчины на плече изображен «Карлсон»Фото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

Полиция устанавливает местонахождение 60-летнего Ващенко Сергея Ильича. Мужчина с 2003 года утратил связь с родственниками в Железногорске и его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 60 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы седые, вьющиеся, глаза голубые.

Особые приметы: имеются татуировки на коленях в виде звезд, на плечах изображение «Карлсона», на пальцах обеих рук перстни.

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Ващенко Сергея Ильича просьба сообщить об этом в полицию по телефонам 02, с мобильного 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском нашли 19 артснарядов
В Курске вводят режим "повышенная готовность"
Сбербанк и Google научили предпринимателей из Воронежа, Липецка, Тамбова, Белгорода и Рязани лучше понимать предпочтения клиентов
В Курской области выбрали лучших пожарных
Клещи покусали более трех с половиной тысяч курян
В Курске после парада обследуют дорожное покрытие
Под Курском автомобиль «Рено» врезался в дерево
В Курске раскрыта серия интернет-мошенничеств
18-летний курянин отобрал у девушки золотой браслет
Почему в Курске вечером плохо ходит транспорт?
В Курской области за 7 месяцев в ДТП погибли 6 детей
Под Курском в страшном ДТП погибли мать и дочь
В Курской области пропал мужчина, нуждающийся в помощи
Куряне могут задать вопросы специалистам Кадастровой палаты
Под Курском строят новый храм
Курский губернатор рекомендовал 23 августа дать всем выходной
Мероприятия в честь 75-летия победы в Курской битве
Курскую чиновницу обвиняют в присвоении бюджетных денег
Курская прокуратура нашла нарушения в размещении полигона промотходов
В Курске на параде покажут мобильные боевые пикапы и бронеавтомобили с беспилотниками
В Курской области работатет «горячая линия» по качеству школьных принадлежностей
В Курской области отметили День собачьей космонавтики
Курянам подарят "фронтовые треугольники"
В Курске откроется выставка, посвященная Курской битве