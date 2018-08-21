Курская полиция разыскивает мужчину с татуировками

СЕГОДНЯ 14:36 2018-08-21T14:36:38+03:00

У мужчины на плече изображен «Карлсон» Фото: УМВД России по Курской области.

Ващенко Сергей Ильич пропал 15 лет назад

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Полиция устанавливает местонахождение 60-летнего Ващенко Сергея Ильича. Мужчина с 2003 года утратил связь с родственниками в Железногорске и его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 60 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы седые, вьющиеся, глаза голубые.

Особые приметы: имеются татуировки на коленях в виде звезд, на плечах изображение «Карлсона», на пальцах обеих рук перстни.

Если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Ващенко Сергея Ильича просьба сообщить об этом в полицию по телефонам 02, с мобильного 102.