Клещи покусали более трех с половиной тысяч курян
В Курской области клещи покусали уже 3532 человека, в том числе 1062 ребенка. Это соответствует среднемноголетнему уровню.
Акарицидные обработки проведены на площади более 660 гектар. По данным Роспотребнадзора, идет контроль качества и эффективности акарицидных обработок.
Следует помнить, что клещи в Курской области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, что подтверждается результатами ежегодного мониторинга. В 2018 году возбудители боррелиоза обнаружены в 17,9% клещей от исследованных, возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека в 6,6%, возбудители моноцитарного эрлихиоза человека в 0,1%.
Вирус клещевого энцефалита в наших географических широтах не циркулирует, добавляют специалисты.