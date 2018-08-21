Клещи покусали более трех с половиной тысяч курян

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-21T14:18:47+03:00

Курянам советуют быть осторожными на природе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Каждый третий пострадавший - курянин

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В Курской области клещи покусали уже 3532 человека, в том числе 1062 ребенка. Это соответствует среднемноголетнему уровню.

Акарицидные обработки проведены на площади более 660 гектар. По данным Роспотребнадзора, идет контроль качества и эффективности акарицидных обработок.

Следует помнить, что клещи в Курской области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, что подтверждается результатами ежегодного мониторинга. В 2018 году возбудители боррелиоза обнаружены в 17,9% клещей от исследованных, возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека в 6,6%, возбудители моноцитарного эрлихиоза человека в 0,1%.

Вирус клещевого энцефалита в наших географических широтах не циркулирует, добавляют специалисты.