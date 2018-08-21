Под Курском автомобиль «Рено» врезался в дерево

СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-21T13:16:18+03:00

Женщина не справилась с управлением Фото: из архива «КП»

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 20 августа примерно в 15:20 на 99 километре автодороги Тросна-Калиновка, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

50-летняя водитель автомобиля «Рено Сандеро» ехала со стороны Железногорска Курской области в сторону Брянской области. Около села Веть она не справилась с управлением, съехала в левый кювет по ходу движения. Затем автомобиль врезался в дерево.

На место происшествия были направлены спасатели ПЧ № 44 Хомутовского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир.