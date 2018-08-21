Под Курском автомобиль «Рено» врезался в дерево
В ДТП погиб молодой парень
Женщина не справилась с управлениемФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 20 августа примерно в 15:20 на 99 километре автодороги Тросна-Калиновка, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
50-летняя водитель автомобиля «Рено Сандеро» ехала со стороны Железногорска Курской области в сторону Брянской области. Около села Веть она не справилась с управлением, съехала в левый кювет по ходу движения. Затем автомобиль врезался в дерево.
На место происшествия были направлены спасатели ПЧ № 44 Хомутовского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир.