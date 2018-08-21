2018-08-21T13:14:57+03:00
Происшествия

В Курске раскрыта серия интернет-мошенничеств

Преступники представлялись дальней родней
Светлана ВОЛКОВА
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Обналичивали деньги за пределами Курской областиОбналичивали деньги за пределами Курской областиФото: Из архива КП.
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Полицейские собрали доказательства, подтверждающие причастность к совершению преступлений троих уроженцев республики Адыгея, которые уже отбывают наказание. Мужчины осуждены за аналогичные преступления, сейчас они дают признательные показания по дополнительным эпизодам.

Обвиняемые звонили на мобильные, представляясь очень дальними родственниками абонентов и говорили, что якобы едут в гости, но никак не могут прибыть из-за повреждения машины. Лже-родственники просили помочь деньгами, чтобы устранить поломку и наконец увидеться с родней. Жертвы обмана, не пытаясь выяснить, кто на самом деле звонит, перечисляли на их банковский счет крупные суммы. После "родственники" переставали выходить на связь.

Установлено пять таких эпизодов с жителями Курской области. Во всех случаях речь люди перечисляли около десяти тысяч рублей. Деньги, полученные преступным путем, обналичивались на территории Республики Адыгея.

Сейчас полицейские устанавливают причастность фигурантов к аналогичным преступлениям, в том числе на территории других регионов.

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